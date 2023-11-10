Генменеджер «Торпедо» Гафуров ответил, планирует ли клуб пригласить защитника «Сан-Хосе» Охотюка
Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопросы про комплектование команды.
— Будете усиливаться перед дедлайном?
— Как всегда. Конечно, хочется усилиться.
— Что с Охотюком?
— Наверное, сейчас нет смысла говорить о его приглашении, он сыграл три матча за «Сан-Хосе».
— Почему вам стал не нужен Дарьин?
— Он классный игрок, но проиграл у нас конкуренцию. Не сомневаюсь, что при правильном подходе он может вырасти в хоккеиста уровня Жафярова. Саша получал у нас достаточное количество шансов. Зачем нам держать в фарм-клубе игрока, который потенциально может принести пользу в КХЛ? Мы же получили Кирсанова. Опять же — Дарьин играет на «Западе» против наших конкурентов, осложняет им жизнь.
Что нам скажет Шуми Бабаев, если Дарьин заиграет в «Витязе»? В следующий раз он спокойно приведет к нам игроков, потому что будет знать, что их не будут держать до последнего.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|30
|17
|13
|39
|2
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|3
|Ак Барс
|28
|18
|10
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Автомобилист
|31
|16
|15
|36
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Нефтехимик
|28
|12
|16
|29
|9
|Сибирь
|28
|13
|15
|29
|10
|Амур
|28
|11
|17
|28
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|26
|7
|19
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|29
|20
|9
|42
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|29
|18
|11
|38
|4
|Локомотив
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|26
|13
|13
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|28
|12
|16
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|10.11
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|2 : 3
|10.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|0 : 3
|10.11
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|- : -
|10.11
|16:30
|
Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|10.11
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|10.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -