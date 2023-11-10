Генменеджер «Торпедо» рассказал, планирует ли клуб подписывать новый контракт с Ларионовым

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в эксклюзивном интервью «СЭ» заверил, что клуб будет продлевать договор с главным тренером Игорем Ларионовым на новых условиях.

— Как обстоят дела с Мельничуком? А то Ларионов уже начал говорить, что Хабибулин готов играть.

— Нам хотелось бы, чтобы Хабибулин мог красиво завершить карьеру. На Мельничука же мы всерьез рассчитывали. Он мог уже сыграть, но то он заболел, то домашняя серия у нас не задалась.

— Есть ли дата, до которой вы рассчитываете продлить контракт с Ларионовым?

— Неправильно будет называть дату. Думаю, мы официально и помпезно об этом объявим, когда придет время.

Думаю, всем очевидно, что в клубе заинтересованы в том, чтобы сохранить Игоря Николаевича на долгий срок. Нужно обсудить многие моменты, и это касается не только денег. Мы должны расти как клуб. Помните, как мы долгие годы радовались выходу в плей-офф.

— Будете ли повышать зарплату Игорю Ларионову?

— Будем.