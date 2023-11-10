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Сегодня, 14:00

Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Игорь Ларионов
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим Гафуров — об усилении и перспективах клуба.

«Торпедо» продолжает находиться на лидирующих позициях в Западной конференции, и это вряд ли кого-то удивляет. Даже после проигранных матчей нижегородцы редко подвергаются критике. Например, в игре со «Спартаком» (3:4) «Торпедо» пропустило на последней минуте, но не отошло от фирменного стиля, показав яркий комбинационный хоккей.

Срок контракта главного тренера Игоря Ларионова истекает по окончании этого сезона, и, по информации «СЭ», как минимум два топ-клуба КХЛ заинтересованы в его приглашении. Сумеет ли «Торпедо» сохранить Ларионова у себя? Об этом, а также о трансферных планах в интервью «СЭ» рассказал генеральный менеджер нижегородцев Максим Гафуров.

— Будете усиливаться перед дедлайном?

— Как всегда. Конечно, хочется усилиться.

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— Что с Охотюком?

— Наверное, сейчас нет смысла говорить о его приглашении, он сыграл три матча за «Сан-Хосе».

— Почему вам стал не нужен Дарьин?

— Он классный игрок, но проиграл у нас конкуренцию. Не сомневаюсь, что при правильном подходе он может вырасти в хоккеиста уровня Жафярова. Саша получал у нас достаточное количество шансов. Зачем нам держать в фарм-клубе игрока, который потенциально может принести пользу в КХЛ? Мы же получили Кирсанова. Опять же — Дарьин играет на «Западе» против наших конкурентов, осложняет им жизнь.

Что нам скажет Шуми Бабаев, если Дарьин заиграет в «Витязе»? В следующий раз он спокойно приведет к нам игроков, потому что будет знать, что их не будут держать до последнего.

Игорь Ларионов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Как обстоят дела с Мельничуком? А то Ларионов уже начал говорить, что Хабибулин готов играть.

— Нам хотелось бы, чтобы Хабибулин мог красиво завершить карьеру. На Мельничука же мы всерьез рассчитывали. Он мог уже сыграть, но то он заболел, то домашняя серия у нас не задалась.

— Есть ли дата, до которой вы рассчитываете продлить контракт с Ларионовым?

— Неправильно будет называть дату. Думаю, мы официально и помпезно об этом объявим, когда придет время.

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Думаю, всем очевидно, что в клубе заинтересованы в том, чтобы сохранить Игоря Николаевича на долгий срок. Нужно обсудить многие моменты, и это касается не только денег. Мы должны расти как клуб. Помните, как мы долгие годы радовались выходу в плей-офф.

— Будете ли повышать зарплату Игорю Ларионову?

— Будем.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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