«Автомобилист» обыграл «Амур», Да Коста забил победный гол

«Автомобилист» обыграл «Амур» со счетом 3:2 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

У гостей дубль оформил нападающий Степан Хрипунов, победный гол забил Стефан Да Коста. У хабаровчан по шайбе забросили Кирилл Слепец и Ян Дрозг.

«Автомобилист» поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» идет на 10-й строчки и не попадает в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Хрипунов — 4 (Трямкин, Волк), 4:37 — 0:1. Слепец — 3 (Кулик, Гиздатуллин), 30:30 — 1:1. Хрипунов — 5 (Мэйсек, Воробьев), 36:22 — 1:2. Дрозг — 3 (Брынцев, Шевченко), 39:19 — 2:2. Да Коста — 5 (Воробьев, Блэкер), 47:02 — 2:3.

Вратари: Лозебников (59:41) — Галкин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (9+10+6) — 38 (16+10+12).

Судьи: Букин, Фатеев.

10 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.