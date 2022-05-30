Генеральный менеджер «Торпедо»: «Американцев запугали рассылкой, что им надо покинуть Россию»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» объяснил ситуацию с американским нападающим Кенни Агостино.

— У Агостино действующий контракт. Он приедет?

— Мы ежедневно на связи. Кенни очень заинтересован вернуться, но ему важна ясность. Тем более американцев очень запугали рассылкой, что им надо покинуть Россию. Кенни нашел общий язык со всеми в команде. И он понимает, что те риски, которые озвучиваются в США, они не соответствуют действительности. Не исключаю, что он будет играть у нас.

— Всегда считалось, что спорт вне политики, но мы убедились, что это не так.

— Мне жаль, что так происходит. У «Торпедо» большие международные связи, за счет этого удавалось привозить иностранцев. Ставка на молодежь планировалась, это не отступление назад. Наверное, в лиге появятся новые имена.