Генеральный менеджер «Торпедо» прокомментировал назначение Ларионова на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера.

— Насколько быстро вы пришли к кандидатуре Игоря Ларионова на место главного тренера?

— Мы решили, что надо работать с молодежью. Игорь Николаевич проявил интерес, чтобы взять опеку над молодыми ребятами, с некоторыми из них он уже пересекался в сборных. Никто не хочет команду на сезон, мы строим команду на будущее. При этом хочу успокоить болельщиков: никто не снимал с «Торпедо» задачу выхода в плей-офф.

Если смотреть по новостным сводкам, то кажется, что «Торпедо» всех распродает и будет играть одной молодежью. Мы всегда держим руку на пульсе, если будет возможность взять опытных игроков, легионеров в рамках нашего бюджета, то мы это сделаем. Ближе к драфту будет ясность на североамериканском рынке, кто из игроков будет доступен для КХЛ, на какие контракты они могут рассчитывать. Если бы мы каждый год торопились к 1 мая, то у нас не было бы Агостино, не получилось бы вернуть Миле.

— Нет ли опасений, что у Ларионова нет опыта в КХЛ?

— Текущий сезон показал, что ни один тренер не может гарантировать результат. Думаю, что амбиции Игоря помогут ребятам в раздевалке. У нас сильный тренерский штаб — Козырев, Васильев, Хабибулин. Ожидаю, что каждый из игроков выйдет на новый уровень. Со своей стороны сделаю все, чтобы как приходили как можно более сильные игроки.