Нападающий Буйницкий продлил контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании нового контракта с нападающим Дмитрием Буйницким, информирует пресс-служба клуба.

Для 25-летнего форварда предстоящий сезон станет уже седьмым в составе «зубров».

В сезоне-2021/22 Буйницкий сыграл в 30 матчах регулярки и набрал 5 (4+1) очков. В плей-офф провел три игры. Всего в КХЛ: 160 матчей, 28 (18+10) результативных баллов.