Итоги дедлайна КХЛ: «Авангард» и «Трактор» — главные победители
В полночь со среды на четверг в КХЛ закрылось трансферное окно. Теперь команды смогут осуществить переходы не ранее 1 мая следующего года. Вопреки ожиданиям последний день прошел бурно, запомнившись несколькими сделками, включая блокбастер с участием трех статусных нападающих (Жафяров, Гераськин, Кошелев) и такого же количества топ-клубов («Авангард», «Металлург», «Ак Барс»). Даже роскошный по напряжению матч ЦСКА — СКА отошел на второй план, поскольку активность на рынке не ослабевала до самого конца. Как, например, армейскому противостоянию выдержать сравнение с резонансным подписанием «Торпедо» на контракт игрока 50-летнего тренера вратарей Николая Хабибулина? Даже пять минут легенды в одном официальном матче станут событием мирового значения. Классный пиар-ход. Его принялись сразу же обсуждать даже в Северной Америке.
В последние годы сложилась определенная и не самая интригующая ситуация, когда после двух третей регулярного чемпионата почти все участники сохраняют шансы на плей-офф. Соответственно, даже замыкающий таблицу Восточной конференции «Барыс» неохотно расстается с ведущими игроками, в глубине души надеясь совершить чудесное спасение и ворваться в восьмерку. В таких стесненных условиях несколько клубных менеджеров проявили чудеса изворотливости и профессионализма в попытке усилить свои составы. Некоторым это удалось сделать с блеском.
Понятно, что свежая активность связана с прошлыми просчетами, зачастую допущенными еще летом. Но не использовать последнюю возможность улучшить положение дел — это как минимум ошибка. Если не сказать хуже. Важно подойти к решающей части сезона в максимальной готовности. Агрессивнее и качественнее других сработали «Авангард» с «Трактором».
Новичку своего дела Антону Курьянову не удалось решить вопрос только с вратарем. Зато благодаря хорошим отношениям с агентом Шуми Бабаевым всего за пару дней генеральный менеджер сибиряков собрал второе звено, которое неплохо смотрится на бумаге: Жафяров — Прохоркин — Юрчо. На текущий момент каждого из них сложно считать звездой первой величины, но давление на них будет не таким огромным, как может показаться. Пока в команде есть ударная тройка во главе с Ткачевым, которая стабильно делает результат в независимости от других обстоятельств.
Кроме того, важно подчеркнуть, что «Авангард» при тройном обмене не только получил Жафярова, но и полностью компенсировал весенние траты на трансфер Гераськина, получив от «Магнитки» 65 миллионов рублей сверху.
«Трактор» днем ранее укрепил оборону Дроновым, расставшись лишь с третьим вратарем Подскребалиным, а в среду совершил несколько интересных ходов. Челябинский клуб расстался с не оправдавшим ожидания канадским защитником Бауи, проданным в «Торпедо», и усилил центральную ось хорошо играющим на вбрасываниях его соотечественником Родуолдом из «Куньлуня». Сорвался только в самый последний момент обмен с «Северсталью» давно не проходящего в состав Тертышного на недавнего участника Матча звезд Коростелева. Зато удалось еще на год продлить лучшего игрока команды в текущем сезоне Шабанова. Это большой успех клубного менеджмента в лице Ивана Савина и Алексея Волкова. И они, и сам нападающий могут не переживать за ближайшее будущее, сконцентрировавшись на других делах.
Пролонгация контрактов — это тоже часть селекционной политики. Очень часто более важная, чем приобретение новичков со стороны. «Нефтехимик» договорился с несколькими игроками, включая своих лидеров Дергачева и Шафигуллина, проводящих лучшие сезоны в своей карьере. Очевидно, что не все агенты и клубы торопятся решать этот вопрос уже в декабре. Впереди еще масса времени, и неясно, как изменится ситуация. Но лучше сейчас спать спокойно, решив заранее одну проблему.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|59
|2
|Авангард
|42
|28
|14
|59
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|45
|23
|22
|55
|5
|Трактор
|44
|24
|20
|53
|6
|Автомобилист
|45
|24
|21
|53
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|45
|20
|25
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|44
|15
|29
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|45
|29
|16
|63
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|42
|28
|14
|59
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|44
|15
|29
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -