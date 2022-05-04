Гендиректор «Трактора»: «Чешские легионеры команды пропустят следующий сезон в КХЛ»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что чешские легионеры команды пропустят следующий сезон КХЛ.

«Как мы и отмечали на итоговой пресс-конференции, всем нашим легионерам понадобилось несколько недель, чтобы оценить обстановку в своих странах и пообщаться с семьями. На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ. В клубе понимают их позицию», — приводит слова Савина сайт клуба.

Гендиректор «Трактора» заявил, что с юридической точки зрения это будет оформлено как досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста.

Таже Савин рассказал о ситуации с Ником Бэйленом, Тему Пулккиненом, Лоуренсом Пилутом.

«С ними мы находимся в ежедневном диалоге. Окончательного решения пока нет. Ждем его в ближайшее время», — добавил Савин.

Среди чешских легионеров «Трактора» в команде были вратарь Роман Вилл, нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак.