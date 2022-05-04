«Ак Барс» анонсировал переход Шипачева, Галиева и Войнова фильмом «Парк Юрского периода»

«Ак Барс» анонсировал переход в клуб новых игроков с помощью фильма «Парк Юрского периода».

В видеоролике фигурирует новый главный тренер команды Олег Знарок, на которого бегут динозавры с лицами хоккеистов.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» расстанется с защитником Вячеславом Войновым, а также нападающими Станиславом Галиевым и Вадимом Шипачевым. Все трое могут перейти в «Ак Барс».

На счету 35-летнего Шипачева 67 (24+43) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 10 (3+7) в 11 матчах плей-офф. У 32-летнего Войнова — 31 (5+26) очко в 40 матчах регулярки и 10 (5+5) в 11 матчах плей-офф. В активе 30-летнего Галиева 42 (25+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата и 6 (6+0) очков в 11 матчах Кубка Гагарина-2022.