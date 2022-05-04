Зарплатный бюджет «Динамо» может сократиться примерно вдвое

По информации «СЭ», зарплатный бюджет «Динамо» в сезоне-2022/23 будет сильно сокращен.

Он может уменьшится примерно вдвое по сравнению с минувшим чемпионатом, в котором составлял около 800 миллионов рублей.

Напомним, что в ближайшее время команду покинут самые высокооплачиваемые хоккеисты: Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев.

В сезоне-2021/22 «Динамо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина московская команда вылетела во втором раунде, уступив ЦСКА (счет в серии — 0-4).