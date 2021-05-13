Гендиректор «Трактора» прокомментировал подписание контракта с Яруллиным

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с экс-защитником «Ак Барса» Альбертом Яруллиным.

«Альберт Яруллин был лучшим свободным агентом на рынке среди защитников и первым номером в списке игроков обороны, которыми мы хотели усилиться. Это двусторонний защитник, одинаково хорошо действующий на обеих сторонах площадки, а также в большинстве и меньшинстве. Его плюсами также являются самоотверженность, отличные человеческие качества и заряженность на победу. Яруллин имеет серьезный опыт выступлений в плей-офф, в 2018-м году он брал Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом». Мы рады, что удалось договориться с Альбертом. Он станет частью нашей команды на долгие годы вперед», — цитирует Савина официальный сайт клуба.

Яруллин — воспитанник «Ак Барса». В минувшем сезоне он набрал 16 (2+14) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 6 (1+5) баллов в 13 встречах плей-офф.