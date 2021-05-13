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Зарипов удивлен уходом Яруллина из «Ак Барса» в «Трактор»: «Даже не поверил»

20:36
Альберт Яруллин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Альберт Яруллин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал переход защитника казанцев Альберта Яруллина в «Трактор».

«Очень удивился, когда увидел новость об уходе Альберта, — сказал Зарипов «СЭ». — Даже не поверил, позвонил ему и Яруллин все подтвердил. Что сказать. Как говорит наш тренер, «очень не очень». Обычно он говорит так по поводу игр, но сейчас эта характеристика подходит и к трансферной кампании этого года. Все же надеюсь, что костяк клуба сохранится и мы войдем в сезон дружным коллективом. Новостей по новому контракту пока нет, видимо, какая-то известность будет в начале лета».

(Алексей Шевченко)

Одностороннее соглашение 28-летнего хоккеиста с челябинским клубом рассчитано на три сезона.

Яруллин — воспитанник «Ак Барса». В минувшем сезоне он набрал 16 (2+14) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 6 (1+5) баллов в 13 встречах плей-офф.

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