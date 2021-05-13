Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о нападающем Егоре Чинахове, который подписал контракт с «Коламбусом».

«Как только этот молодой парень появился, было первое упражнение, которое я видел в его исполнении. И внезапно он сделал бросок. Я подумал: «Боже мой, я видел русского Джо Сакика!». У этого мальчишки кистевой бросок как у Сакика. Прямо сейчас это его самое главное оружие в НХЛ.

Я не говорю, что он не готов к НХЛ, но я бы мог сделать его еще более подготовленным, более надежным. Он зрелый и невероятный молодой человек. Сюрприз, но отличный выбор», — цитирует Хартли Sportsnet.

Чинахов был выбран в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).