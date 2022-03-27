Гатиутялин: «Не скажу, что все закончилось, все только начинается»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиутялин после завершения серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (4-2) оценил потенциальных соперников по финалу Восточной конференции.

— Следите ли за противостоянием «Магнитки» и «Авангарда»? С кем предпочтительнее было бы встретиться?

— Сейчас об этом не думаем, есть два дня выходных, важно восстановиться, посмотреть, какие есть повреждения. Дальше будем готовиться. По возможности, да, смотрим. Больше, конечно, счет, голы, так как сосредоточены на своей работе.

— Вас сильно удивил Магнитогорск, ушедший с 0-2 в серии?

— Нет, не удивил. Команда заняла первое место в чемпионате, хороший подбор игроков. Первые матчи, возможно, не так складывались, но парни, как и Омск, отдаются в каждой игре. У кого реализация лучше, те и выигрывают.

— Наступило ли какое-то опустошение, что все закончилось, и можно в эти два дня выдохнуть спокойно?

— Не скажу, что все закончилось, все только начинается. Опустошения нет. Есть пара дней выходных, восстановиться и готовиться к следующей серии.

— Что вы сказали в раздевалке после окончания серии?

— Поздравили ребят, сказали, что все молодцы. Объявили, что два выходных (улыбается).