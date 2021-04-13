Галиев: «Все понимали, что мы стояли на грани вылета»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги шестого матча финала «Востока» с «Авангардом» (2:0, 3-3).

— Хорошая игра. Можно сказать, что обе команды играли от защиты, ждали своего шанса. Мы дотерпели — в первом, во втором периодах. Не удалялись, играли дисциплинированно, блокировали броски и дождались своего шанса, — цитирует Галиева сайт казанцев.

— Вы действовали спокойнее, было меньше стычек, потасовок. Это была общая тренерская установка или сами так настроились?

— Все понимали, что мы стояли на грани вылета и надо сохранять эмоции. Выплеск эмоций — лишняя трата сил.

— В эпизоде с заброшенной шайбой ваше движение — импровизация или изначально вы помышляли нанести бросок?

— Нет, я знал, что буду отдавать передачу, на меня пойдет защитник. Видел Кирилла Петрова, оставалось только не потерять шайбу перед тем, как обыгрывал защитника.

— Кирилл сказал, что это — лучший подарок на день рождения?

— Да. Кирюша, с днем рождения тебя. Мы все довольны и ты сам сделал нам подарок.

— Можно сказать, что по ходу этой серии вам впервые будет психологически легче?

— Не знаю. Это будет седьмая игра. Цена любой ошибки — весь сезон. Психологически мы и сегодня верили, у нас не было никакого мандража. Мы знали, что нам надо делать, и мы верили друг в друга. Стояли спину об спину и вырвали победу.