Галиев: «Все понимали, что мы стояли на грани вылета»
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги шестого матча финала «Востока» с «Авангардом» (2:0, 3-3).
— Хорошая игра. Можно сказать, что обе команды играли от защиты, ждали своего шанса. Мы дотерпели — в первом, во втором периодах. Не удалялись, играли дисциплинированно, блокировали броски и дождались своего шанса, — цитирует Галиева сайт казанцев.
— Вы действовали спокойнее, было меньше стычек, потасовок. Это была общая тренерская установка или сами так настроились?
— Все понимали, что мы стояли на грани вылета и надо сохранять эмоции. Выплеск эмоций — лишняя трата сил.
— В эпизоде с заброшенной шайбой ваше движение — импровизация или изначально вы помышляли нанести бросок?
— Нет, я знал, что буду отдавать передачу, на меня пойдет защитник. Видел Кирилла Петрова, оставалось только не потерять шайбу перед тем, как обыгрывал защитника.
— Кирилл сказал, что это — лучший подарок на день рождения?
— Да. Кирюша, с днем рождения тебя. Мы все довольны и ты сам сделал нам подарок.
— Можно сказать, что по ходу этой серии вам впервые будет психологически легче?
— Не знаю. Это будет седьмая игра. Цена любой ошибки — весь сезон. Психологически мы и сегодня верили, у нас не было никакого мандража. Мы знали, что нам надо делать, и мы верили друг в друга. Стояли спину об спину и вырвали победу.
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