Воронков головой заблокировал бросок соперника в конце третьего периода
22:21
«Ак Барс» обыграл «Авангард» (2:0, 3-3) и перевел серию финала Восточной конференции в седьмой матч.
За четыре минуты до конца третьего периода при счете 1:0 самоотверженно сыграл форвард Дмитрий Воронков.
Хоккеист казанской команды головой остановил бросок защитника «Авангарда» Оливера Каски.
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ
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