Воронков головой заблокировал бросок соперника в конце третьего периода

«Ак Барс» обыграл «Авангард» (2:0, 3-3) и перевел серию финала Восточной конференции в седьмой матч.

За четыре минуты до конца третьего периода при счете 1:0 самоотверженно сыграл форвард Дмитрий Воронков.

Хоккеист казанской команды головой остановил бросок защитника «Авангарда» Оливера Каски.