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Воронков головой заблокировал бросок соперника в конце третьего периода

22:21
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«Ак Барс» обыграл «Авангард» (2:0, 3-3) и перевел серию финала Восточной конференции в седьмой матч.

За четыре минуты до конца третьего периода при счете 1:0 самоотверженно сыграл форвард Дмитрий Воронков.

Хоккеист казанской команды головой остановил бросок защитника «Авангарда» Оливера Каски.

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