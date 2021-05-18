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Фотокорреспондент «СЭ» стал автором лучшего кадра КХЛ в прошедшем сезоне

18:45
Александр Федоров. Лучший кадр прошлого сезона КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Федоров.

КХЛ и компания Canon подвели итоги совместного фотоконкурса.

В сезоне-2020/21 участниками конкурса могли стать только аккредитованные Лигой фотографы. В жюри вошли мэтры спортивной фотографии в России, амбассадоры Сanon Сергей Киврин и Андрей Голованов, представитель программы поддержки профессиональных фотографов компании Canon в России Иннокентий Пан, руководитель фотоагентства КХЛ Владимир Беззубов, фотокорреспондент международного информационного Агентства Франс-Пресс Александр Неменов, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, член «Тройного золотого клуба» Валерий Каменский, нападающий ХК «Спартак», олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Широков, телеведущая КХЛ ТВ и Матч ТВ Дарья Миронова и другие.

По итогам сезона победителем конкурса стал кадр фотокорреспондента «СЭ» Александра Федорова, сделанный во время решающего матча финальной серии Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ЦСКА.

Лучший кадр прошлого сезона КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лучший кадр прошлого сезона КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

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