Индрашис стал игроком «Витязя»
18:29
Нападающий Микс Индрашис подписал контракт с «Витязем», сообщает официальный сайт клуба 18 мая. Соглашение рассчитано на один год.
30-летний латвийский хоккеист ранее выступал за рижское и московское «Динамо». В прошедшем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за рижан и набрал 39 (16+23) очков.
Дополнительная информация:
Читайте также
Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю