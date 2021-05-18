Индрашис стал игроком «Витязя»

Нападающий Микс Индрашис подписал контракт с «Витязем», сообщает официальный сайт клуба 18 мая. Соглашение рассчитано на один год.

30-летний латвийский хоккеист ранее выступал за рижское и московское «Динамо». В прошедшем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за рижан и набрал 39 (16+23) очков.