«Нефтехимик» подписал контракт с чешским защитником Кнотом

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Рональдом Кнотом, информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

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ХК «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Рональдом Кнотом (03.08.1994, 193/95, хват правый).



Мы рады приветствовать Рональда в Стае и желаем отличного сезона! pic.twitter.com/Xr6v3SbcxO — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 18, 2021

В минувшем сезоне Кнот стал вице-чемпионом Чехии в составе клуба «Либерец». В регулярном чемпионате он набрал 16 (5+11) очков в 51 матче и 7 (1+6) баллов за результативность в 16 играх плей-офф.