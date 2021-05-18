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«Нефтехимик» подписал контракт с чешским защитником Кнотом

21:16
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«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Рональдом Кнотом, информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

В минувшем сезоне Кнот стал вице-чемпионом Чехии в составе клуба «Либерец». В регулярном чемпионате он набрал 16 (5+11) очков в 51 матче и 7 (1+6) баллов за результативность в 16 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-podpisal-kontrakt-s-cheshskim-zashchitnikom/

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