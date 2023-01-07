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Сегодня, 11:18

Форвард «Витязя» Яровой прокомментировал игру команды против «Ак Барса»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Витязя» Станислав Яровой подвел итоги матча КХЛ против «Ак Барса» (0:2).

— Насколько эта игра была тестом для вас? Звездный состав у «Ак Барса», возможность проверить себя. Вы оформили дубль против них в Балахише.

— Не сказал бы, что тест. Игра тяжелая, моменты свои не реализовали. Не повезло. Игроки «Ак Барса» ловили шайбы на себя, вопросов нет, конечно.

— Команду подбили два гола во втором периоде?

— Конечно, неприятно пропускать, но паники не было. Все были настроены отыграться и забрать свои два очка, — цитирует Ярового Metaratings.ru.

«Витязь» после 47 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-vityazya-yarovoi-byli-nadezhdy-popast-v-sostav-pervoi-komandy-i-tak-poluchilos-rad-chto-doveryayut-218215/
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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