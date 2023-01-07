Форвард «Витязя» Яровой прокомментировал игру команды против «Ак Барса»
Нападающий «Витязя» Станислав Яровой подвел итоги матча КХЛ против «Ак Барса» (0:2).
— Насколько эта игра была тестом для вас? Звездный состав у «Ак Барса», возможность проверить себя. Вы оформили дубль против них в Балахише.
— Не сказал бы, что тест. Игра тяжелая, моменты свои не реализовали. Не повезло. Игроки «Ак Барса» ловили шайбы на себя, вопросов нет, конечно.
— Команду подбили два гола во втором периоде?
— Конечно, неприятно пропускать, но паники не было. Все были настроены отыграться и забрать свои два очка, — цитирует Ярового Metaratings.ru.
«Витязь» после 47 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками.
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|Локомотив
|48
|29
|19
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|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Торпедо
|47
|30
|17
|63
|5
|Динамо М
|47
|27
|20
|62
|6
|Витязь
|47
|21
|26
|50
|7
|Спартак
|48
|21
|27
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|47
|18
|29
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|47
|28
|19
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|5
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|47
|21
|26
|45
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12.01
|7.01
|13:30
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Сибирь – Динамо Мн
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