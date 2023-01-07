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Сегодня, 11:21

Форвард «Ак Барса» Галиев — о победе над «Витязем»: «Реализовали большинство, а дальше играли по счету»

Мария Гусева
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Витязем» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Практически полный стадион, несмотря на мороз минус 26, последняя игра домашней серии. Все это мотивирует?

— Да мы не обращаем на это внимания. Конечно, приятно играть дома при своих болельщиках, тем более полные трибуны собираются, праздники еще. Нам надо выигрывать каждую игру. Понимали, что «Адмирал» вчера проиграл, есть шанс догнать. Да и давно три игры подряд не выигрывали.

— Забили 2 шайбы за пять минут. Благодаря чему?

— Во втором периоде накладываем сменки. Их лидеры устали, а мы начали доставлять шайбу до ворот. Юдин здорово прострелил, и Панюков подправил. Реализовали большинство, а дальше уже играли по счету, как в былые времена при Зинэтуле Хайдяровиче.

— Клюшка, подаренная болельщику перед матчем, вам тоже придала уверенности, удачи, раз забросили?

— Он сделал классный плакат, мне понравилась идея, поэтому сделал ему такой подарок.

«Ак Барс» выиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (55 очков). А вот у «Витязя» прервалась серия из трех побед подряд: команда идет на шестом месте на «Западе» (50 очков).

Источник: Metaratings.ru
Станислав Галиев
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