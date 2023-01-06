Защитник «Автомобилиста» Эберт: «Сделав камбэк, «Автомобилист» показал характер»
Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 Б).
«Матчи в Челябинске всегда получаются равными, и нас здесь поддерживает много болельщиков. Сделав камбэк, мы показали характер. Этот матч показал, что, несмотря на серию поражений, что мы остаемся одной командой и продолжаем усердно трудиться. Было бы хорошо победить еще в серии буллитов, но у нас все равно получилось заработать одно очко. Мы должны гордиться собой, что смогли вытащить такую игру.
Все в команде мыслят позитивно и знают, что у нас получится выправить ситуацию. Эта игра должна добавить нам уверенности в будущем. Снова забиваю «Трактору» в концовке? Стараюсь действовать проще и доводить шайбу до ворот. Моя работа — это помогать команде забивать и выигрывать. Я побил рекорд «Автомобилиста» по очкам? Не знал об этом. Мне приятно, что я смог добиться такого достижения», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Торпедо
|47
|30
|17
|63
|5
|Динамо М
|47
|27
|20
|62
|6
|Витязь
|47
|21
|26
|50
|7
|Спартак
|48
|21
|27
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|47
|18
|29
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|47
|28
|19
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|5
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|47
|21
|26
|45
|7.01
|13:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -