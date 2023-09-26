Яремчук: «Радует, что ФХР смогла отстоять Федотова»
Нападающий «Витязя» Александр Яремчук прокомментировал возвращения голкипера ЦСКА Ивана Федотова в КХЛ.
«Меня радует, что международная федерация не применила жестоких санкций по отношению к Федотову и ФХР смогла его отстоять. Это позитивный момент. Здорово, что Федотов отслужил, вернулся и снова играет. Дай Бог, чтобы вернулся на свой прежний уровень. Думаю, что через игры он наберет форму. Тем более, в ЦСКА ему точно сможет помочь оборона», — цитирует Яремчука Metaratings.
В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|5
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|6
|СКА
|10
|5
|5
|10
|7
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|8
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|9
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|26.09
|19:10
|
Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
|26.09
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -