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Сегодня, 18:15

«Спартак» — «Сочи»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Сочи» пройдет 26 сентября в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Спартак» — «Сочи».
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» и «Сочи» во вторник, 26 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19:30 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также на онлайн-сервисах «Окко» и «Кинопоиск».

Формальные события игры «Спартак» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков. В активе «Сочи» 12 баллов. Команда занимает пятую строчку в таблице.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

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ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 11 8 3 16
2 Торпедо 9 7 2 15
3 Локомотив 10 7 3 14
4 Спартак 10 6 4 13
5 Сочи 9 6 3 12
6 СКА 10 5 5 10
7 Куньлунь РС 11 5 6 10
8 ЦСКА 10 4 6 9
9 Северсталь 8 4 4 9
10 Динамо Мн 9 3 6 7
11 Витязь 10 1 9 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 7 4 16
2 Лада 11 6 5 14
3 Ак Барс 9 7 2 14
4 Автомобилист 11 6 5 14
5 Сибирь 10 6 4 13
6 Трактор 11 5 6 12
7 Авангард 9 5 4 11
8 Сал. Юлаев 9 5 4 10
9 Барыс 10 3 7 9
10 Амур 9 3 6 8
11 Адмирал 9 2 7 6
12 Нефтехимик 10 2 8 6
Результаты / календарь
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30.09
1.10
26.09 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
26.09 19:10
Динамо Мн – Ак Барс
 - : -
26.09 19:30
Спартак – Сочи
 - : -
26.09 19:30
ЦСКА – Северсталь
 - : -
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