Форвард «Салавата» Кадейкин заявил, что не хочет говорить о возможном переходе в СКА
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Пару раз ошиблись, не вывели шайбу из зоны. Индивидуальные ошибки, хотя моменты были простые: где-то шайба скакала, где-то пас неточный отдали. Абсолютно ненужные ошибки. Где-то сыграли робко и как-то медленно. Казань особо ничего не ждала, давила. Если бы сыграли правильно, перевели бы игру в зону «Ак Барса», было бы все нормально. Чего не хватило во втором периоде? Сначала была игра туда-сюда, потому что счет был ничейным. После забитой шайбы Казань очень строго стала играть в обороне. Мы добавили, потому что терять нечего было. Надо было забивать, были неплохие моменты. С чем свяжу неудачную ноябрьскую серию из шести поражений? Пару игр упустили. Потом уже соперники не позволяли нам выигрывать и брать очки. Стандартная история: упускаешь и думаешь, что будет все просто, но тебя за это наказывают», — приводит слова Кадейкина Metaratings.ru.
Он также заявил, что не обращает внимание на слухи вокруг его перехода в СКА в межсезонье.
«На слухи внимание вообще не обращаю. У нас впереди плей-офф. Сейчас даже говорить об этом не хочется», — добавил Кадейкин.
«Салават» занимает шестую строчку в Восточной Конференции, набрав 63 очка в 52 играх.
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|19.01
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Трактор – Барыс
|- : -
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Северсталь – СКА
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|19.01
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Торпедо – Локомотив
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Динамо М – Автомобилист
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