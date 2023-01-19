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Сегодня, 10:50

Форвард «Салавата» Кадейкин заявил, что не хочет говорить о возможном переходе в СКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Пару раз ошиблись, не вывели шайбу из зоны. Индивидуальные ошибки, хотя моменты были простые: где-то шайба скакала, где-то пас неточный отдали. Абсолютно ненужные ошибки. Где-то сыграли робко и как-то медленно. Казань особо ничего не ждала, давила. Если бы сыграли правильно, перевели бы игру в зону «Ак Барса», было бы все нормально. Чего не хватило во втором периоде? Сначала была игра туда-сюда, потому что счет был ничейным. После забитой шайбы Казань очень строго стала играть в обороне. Мы добавили, потому что терять нечего было. Надо было забивать, были неплохие моменты. С чем свяжу неудачную ноябрьскую серию из шести поражений? Пару игр упустили. Потом уже соперники не позволяли нам выигрывать и брать очки. Стандартная история: упускаешь и думаешь, что будет все просто, но тебя за это наказывают», — приводит слова Кадейкина Metaratings.ru.

Он также заявил, что не обращает внимание на слухи вокруг его перехода в СКА в межсезонье.

«На слухи внимание вообще не обращаю. У нас впереди плей-офф. Сейчас даже говорить об этом не хочется», — добавил Кадейкин.

«Салават» занимает шестую строчку в Восточной Конференции, набрав 63 очка в 52 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-salavata-kadeikin-u-nas-vperedi-plei-off-o-vozmozhnom-perekhode-v-ska-dazhe-govorit-ne-khochetsya-220954/
Александр Кадейкин
Хоккей
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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