КХЛ, 19 января: «Северсталь» примет СКА, «Торпедо» — «Локо» и другие матчи

19 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА в гостях встретится с «Северсталью» и другие игры.

Хоккей. КХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 19 января

17.00 (мск). «Трактор» — «Барыс»

19.30. «Северсталь» — СКА

19.30. «Динамо» — «Автомобилист»

19.30. «Торпедо» — «Локомотив»

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Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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