Форвард «Салавата» Дроздов назвал «Ак Барс» командой мастеров
Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов после поражения от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвел итоги встречи.
«Обидное поражение, хотели победить. Из-за своих ошибок пропустили, завтра разберем их. «Ак Барс» — это команда мастеров. Мы, наверное, допустили все-таки ошибки, из-за этого и пропустили. Индивидуальные или системные? Тяжело сказать, пока что. Из-за чего упустили преимущество? Возможно, расслабились, после того, как забили гол. Из-за этого соперник додавил и забил. Надломил ли гол в раздевалкку? Пропускать на последних минутах всегда неприятно. Вышли на третий период и надо было забивать, но не хватило реализации. Звездный состав «Ак Барса»? Казань — всегда хороший и мастеровитый соперник. Хватает мастеров, которые могут исполнить и забить. Нам надо играть в свой хоккей, не смотреть на соперника и побеждать», — приводит слова Дроздова Metaratings.ru.
Он также рассказал, что успел адаптироваться в «Салавате» после перехода из «Спартака».
«Уже вкатился, столько игр сыграно. Первые игры ещё привыкал к системе, а сейчас наполную работаем», — добавил Дроздов.
«Салават» занимает шестую строчку в Восточной Конференции, набрав 63 очка в 52 играх.
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