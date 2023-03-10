Форвард «Металлурга» Юров — о матче с «Автомобилистом»: «Надо было забивать мусорные голы»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (3:6).

— Что произошло в первые 26 минут игры, когда пропустили пять безответных шайб?

— Недоработали в каких-то моментах, поэтому пропустили необязательные голы. Больше нечего добавить, — приводит Metaratings.ru слова Юрова.

— Со стороны показалось, что не хватало свежести.

— Глупо сетовать на то, что тяжело или легко, обе команды в равных условиях. Удаления? Это трудности, через которые надо было пройти.

— Что позволило вернуться и забить три шайбы подряд?

— Начали активнее играть. Стали лезть на пятак, ловить отскоки и, так скажем, закапывать шайбу в ворота. Надо было забивать мусорные голы в том числе.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч между командами пройдет 12 марта в Магнитогорске.