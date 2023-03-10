Форвард «Динамо» Каблуков попал игроку «Торпедо» Уракову коньком в лицо

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков получил травму в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Динамо».

На 52-й минуте хоккеисты боролись за шайбу, в результате чего Ураков столкнулся с нападающим «Динамо» Ильей Каблуковым и начал терять равновесие. Форвард бело-голубых по инерции продолжил движение и начал заваливаться на лед.

В итоге конек Каблукова попал в лицо Уракову. Хоккеист получил рассечение коньком по лицу и самостоятельно покинул лед.