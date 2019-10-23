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Форвард «Металлурга» Коробкин извинился за силовой прием на Ткачеве. Владимир покинул лед на носилках

20:37
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Форвард «Металлурга» Егор Коробкин после победы над «Ак Барсом» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ извинился за силовой прием на Владимире Ткачеве, который получил травму в этой игре и покинул лед на носилках.

— Силовая борьба, конечно, хорошо, но неудачно там получилось — игрок травму получил, — рассказал Коробкин. —  Даже не знаю, что сказать. Пойду извинюсь сейчас, если увижу его, все ли с ним нормально, как дела? Конечно, я не хотел так играть — вышел на смену, хотел перехватить шайбу, мы не видели друг друга и столкнулись. Надеюсь, что все будет хорошо.

— Каков в целом итог домашней серии? Хороший задел?

— Да, повторюсь, что две игры на ноль, здорово сыграли. Нужно продолжать и еще улучшать свою игру, чтобы не доводить до буллитов, а завершать матч в основное время. Готовимся к выезду.

Ткачев покинул лед на носилках //
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Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/456501/

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