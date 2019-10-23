Ткачев покинул лед на носилках

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» получил травму, степень тяжести которой будет установлен позднее.

Владимир Ткачев на льду после столкновения. Фото photo.khl.ru

В третьем периоде 26-летний центрфорвард врезался в нападающего Егора Коробкина, который остался на месте, чтобы жестко встретить соперника.

Владимира Ткачева увозят со льда на носилках. Фото photo.khl.ru

Ткачев лежал на льду без движения и не смог самостоятельно подняться. Форвард казанцев покинул лед на носилках в сопровождении врачей команды и сотрудников скорой помощи.

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы