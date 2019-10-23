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Ткачев покинул лед на носилках

19:04
Момент столкновения Ткачева с Коробкиным. Фото photo.khl.ru Владимир Ткачев на льду после столкновения. Фото photo.khl.ru Владимира Ткачева увозят со льда на носилках. Фото photo.khl.ru
Момент столкновения Ткачева с Коробкиным. Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» получил травму, степень тяжести которой будет установлен позднее.

Владимир Ткачев. Фото photo.khl.ru
Владимир Ткачев на льду после столкновения. Фото photo.khl.ru

В третьем периоде 26-летний центрфорвард врезался в нападающего Егора Коробкина, который остался на месте, чтобы жестко встретить соперника.

Владимира Ткачева увозят со льда на носилках. Фото photo.khl.ru
Владимира Ткачева увозят со льда на носилках. Фото photo.khl.ru

Ткачев лежал на льду без движения и не смог самостоятельно подняться. Форвард казанцев покинул лед на носилках в сопровождении врачей команды и сотрудников скорой помощи.

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