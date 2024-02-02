Тренер «Сибири» Завьялов получил перелом носа после попадания шайбы в матче с «Амуром»

Завьялов получил перелом носа после попадания шайбы в матче с «Амуром»

Тренер «Сибири» Александр Завьялов получил перелом носа после попадания шайбы в лицо в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:3 Б).

«Даже кровь тренер пустил, отдал все силы. Пришлось ему со сломанным носом тренировать. Можно так сказать, что эта победа досталась нам немалой кровью», — цитирует главного тренера «Сибири» Сергея Кривокрасова ТАСС.

«Сибирь» набрала 55 очка в 59 матчах и занимает 10-е место на «Востоке».