The Athletic: Сергей Федоров может возглавить «Коламбус»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров может возглавить «Коламбус», сообщает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

По его данным, руководство клуба может рассмотреть кандидатуру 53-летнего россиянина, при этом «Блю Джекетс» планируют решить тренерский вопрос после лотереи драфта НХЛ-2023, которая пройдет в начале мая.

«Сергей Федоров. Интересный вариант, не так ли? После легендарной карьеры хоккеиста — в том числе, трех сезонов в «Коламбусе» — у него складывается впечатляющая карьера менеджера и тренера в российской КХЛ. Его ЦСКА во второй раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина. Контракт Федорова с нынешним клубом действует еще один год, и в данный момент неясно, хочет ли он вернуться в НХЛ», — написал Портцлайн в своей колонке для The Athletic.

В сезоне-2022/23 «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Руководство рассчитывает найти замену нынешнему главному тренеру Брэду Ларсону и его штабу этим летом.

По данным The Athletic, помимо Федорова, на пост в «Коламбусе» претендуют Брюс Будро, Джей Лич, Клод Жюльен, Питер Лавиолетт, Спенсер Карбери, Эндрю Брюнетт, Тревор Летовски, Мэнни Мэлхолтра, Джо Сакко, Майк Велуччи и Паскаль Венсан.

Сергей Федоров выступал за «Коламбус» как хоккеист с 2005 по 2008 год.