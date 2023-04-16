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Сегодня, 22:32

The Athletic: Сергей Федоров может возглавить «Коламбус»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров может возглавить «Коламбус», сообщает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

По его данным, руководство клуба может рассмотреть кандидатуру 53-летнего россиянина, при этом «Блю Джекетс» планируют решить тренерский вопрос после лотереи драфта НХЛ-2023, которая пройдет в начале мая.

«Сергей Федоров. Интересный вариант, не так ли? После легендарной карьеры хоккеиста — в том числе, трех сезонов в «Коламбусе» — у него складывается впечатляющая карьера менеджера и тренера в российской КХЛ. Его ЦСКА во второй раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина. Контракт Федорова с нынешним клубом действует еще один год, и в данный момент неясно, хочет ли он вернуться в НХЛ», — написал Портцлайн в своей колонке для The Athletic.

В сезоне-2022/23 «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Руководство рассчитывает найти замену нынешнему главному тренеру Брэду Ларсону и его штабу этим летом.

По данным The Athletic, помимо Федорова, на пост в «Коламбусе» претендуют Брюс Будро, Джей Лич, Клод Жюльен, Питер Лавиолетт, Спенсер Карбери, Эндрю Брюнетт, Тревор Летовски, Мэнни Мэлхолтра, Джо Сакко, Майк Велуччи и Паскаль Венсан.

Сергей Федоров выступал за «Коламбус» как хоккеист с 2005 по 2008 год.

Сергей Федоров
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ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК ЦСКА (Москва)
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
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