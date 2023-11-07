Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

7 ноября, 23:23

Федоров: «Пока ЦСКА проходит такой период времени, где у нас маловато огня и эмоций, чтобы сыграть на победу»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Трактора» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:4). Специалист отметил, что у него нет претензий к игрокам команды.

«Соперника с победой. «Трактор» хорошо играл, использовал все наши оплошности. Как бы странно это не звучало, у меня нет больших претензий к ребятам. Я точно знаю, характер никуда не делся и наше мастерство тоже. Но пока проходим такой период времени, где у нас маловато огня и эмоций, чтобы сыграть на победу. Те ошибки, которые привели к голам в наши ворота, они не фундаментальны: удалились, споткнулись, не так развернулись, не выбросили шайбу. Это не странно, что мы чередуем успех и неудачи. Это хоккейная жизнь коллектива, который много раз выходил в финал», — приводит пресс-служба армейцев слова тренера.

ЦСКА набрал 30 очков в 27 играх и идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. 9 ноября армейцы на своем льду примут «Авангард».

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_traktor_kommentarii_trenerov_5/
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
1
Читайте также
Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC! Возможно, Джонс уже никогда его не обойдет
Мама 12-летней фигуристки пожаловалась на издевательства над дочерью. Тренеры безмолвствуют
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

ЦСКА — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Вратарь «Трактора» Фукале отреагировал на гол Кравцова в ворота ЦСКА с острого угла
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 27 18 9 38
2 Лада 29 16 13 37
3 Металлург Мг 28 16 12 36
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Трактор 28 16 12 34
7 Автомобилист 29 15 14 34
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 26 16 10 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 27 14 13 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 27 12 15 26
10 Куньлунь РС 31 8 23 21
11 Витязь 27 7 20 18
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 12:30
Адмирал – Локомотив
 - : -
8.11 17:00
Металлург Мг – Сибирь
 - : -
8.11 19:30
Динамо М – Куньлунь РС
 - : -
8.11 19:30
Витязь – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости