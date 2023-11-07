Федоров: «Пока ЦСКА проходит такой период времени, где у нас маловато огня и эмоций, чтобы сыграть на победу»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Трактора» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:4). Специалист отметил, что у него нет претензий к игрокам команды.
«Соперника с победой. «Трактор» хорошо играл, использовал все наши оплошности. Как бы странно это не звучало, у меня нет больших претензий к ребятам. Я точно знаю, характер никуда не делся и наше мастерство тоже. Но пока проходим такой период времени, где у нас маловато огня и эмоций, чтобы сыграть на победу. Те ошибки, которые привели к голам в наши ворота, они не фундаментальны: удалились, споткнулись, не так развернулись, не выбросили шайбу. Это не странно, что мы чередуем успех и неудачи. Это хоккейная жизнь коллектива, который много раз выходил в финал», — приводит пресс-служба армейцев слова тренера.
ЦСКА набрал 30 очков в 27 играх и идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. 9 ноября армейцы на своем льду примут «Авангард».
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