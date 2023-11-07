ЦСКА — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Москве и завершилась победой гостей — 4:0.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Трактор» (34 очка) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ после 28 игр. ЦСКА (30) после 27 матчей идет пятым на «Западе».

В следующем матче армейцы дома сыграют с «Авангардом», а «Трактор» отправится в гости к СКА. Обе игры пройдут 9 ноября.