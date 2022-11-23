Драка силовиков в КХЛ: Фисенко и Тимкин решили выяснить отношения

Хоккеисты «Металлурга» и «Салавата Юлаева» подрались в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На 8-й минуте игры произошла потасовка между форвардом магнитогорского клуба Михаилом Фисенко и нападающим уфимской команды Евгением Тимкиным.

В результате каждый из хоккеистов получил по 5 минут штрафа.