Драка силовиков в КХЛ: Фисенко и Тимкин решили выяснить отношения
Хоккеисты «Металлурга» и «Салавата Юлаева» подрались в матче регулярного чемпионата КХЛ.
На 8-й минуте игры произошла потасовка между форвардом магнитогорского клуба Михаилом Фисенко и нападающим уфимской команды Евгением Тимкиным.
В результате каждый из хоккеистов получил по 5 минут штрафа.
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|23.11
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|
Сибирь – Амур
|4 : 1
|23.11
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|23.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|23.11
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
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