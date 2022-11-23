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Сегодня, 17:54

Драка силовиков в КХЛ: Фисенко и Тимкин решили выяснить отношения

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеисты «Металлурга» и «Салавата Юлаева» подрались в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На 8-й минуте игры произошла потасовка между форвардом магнитогорского клуба Михаилом Фисенко и нападающим уфимской команды Евгением Тимкиным.

В результате каждый из хоккеистов получил по 5 минут штрафа.

Евгений Тимкин
Михаил Фисенко
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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