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Сегодня, 17:48

«Сочи» расторг контракт с нападающим Неволиным

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сочи» расторг контракт с форвардом Максимом Неволиным по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба

21-летний игрок не провел за клуб ни одного матча в нынешнем сезоне КХЛ.

Он перешел в команду из «Северстали» в октябре прошлого года в результате обмена на нападающего Кирилла Пилипенко.

В этом сезоне Неволин провел 15 матчей в ВХЛ за «Ростов» и набрал 4 (2+2) очка.

ХК Сочи
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