«Сочи» расторг контракт с нападающим Неволиным

«Сочи» расторг контракт с форвардом Максимом Неволиным по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба

21-летний игрок не провел за клуб ни одного матча в нынешнем сезоне КХЛ.

Он перешел в команду из «Северстали» в октябре прошлого года в результате обмена на нападающего Кирилла Пилипенко.

В этом сезоне Неволин провел 15 матчей в ВХЛ за «Ростов» и набрал 4 (2+2) очка.