КХЛ: «Авангард» — «Спартак», «Барыс» — «Ак Барс» и другие матчи 23 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

15.30 мск. «Сибирь» — «Амур»

16.30. «Авангард» — «Спартак»

16.30. «Барыс» — «Ак Барс»

17.00. «Металлург» — «Салават Юлаев»

17.00. «Трактор» — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут