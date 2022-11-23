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Сегодня, 08:30

КХЛ: «Авангард» — «Спартак», «Барыс» — «Ак Барс» и другие матчи 23 ноября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
Регулярный чемпионат КХЛ.

15.30 мск. «Сибирь» — «Амур»

16.30. «Авангард» — «Спартак»

16.30. «Барыс» — «Ак Барс»

17.00. «Металлург» — «Салават Юлаев»

17.00. «Трактор» — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 34 27 7 56
2 ЦСКА 32 21 11 47
3 Торпедо 33 21 12 44
4 Локомотив 33 19 14 44
5 Динамо М 33 18 15 41
6 Витязь 33 15 18 37
7 Спартак 34 15 19 35
8 Динамо Мн 34 14 20 35
9 Северсталь 33 12 21 32
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 32 17 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Трактор 34 14 20 32
8 Ак Барс 32 13 19 32
9 Барыс 33 14 19 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 31 12 19 29
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26.11
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28.11
23.11 15:30
Сибирь – Амур
 - : -
23.11 16:30
Авангард – Спартак
 - : -
23.11 16:30
Барыс – Ак Барс
 - : -
23.11 17:00
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
23.11 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
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