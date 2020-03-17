«Если кто-то из хоккеистов заразится, это бросит на лигу серьезнейшую тень». Мнение шведской звезды КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился мнением о ситуации с коронавирусом в КХЛ. Ранее стало известно, что лига приостановила сезон на одну неделю, чтобы согласовать новый формат проведения плей-офф.

— Представьте, что кто-то из хоккеистов заразится, — сказал Умарк. — Это ведь бросит на лигу серьезнейшую тень, потому что она не отменила сезон. Риск продолжать его — слишком велик. Поверьте, мы очень хотим бороться за Кубок Гагарина и были бы счастливы играть при полных трибунах, это ни с чем не сравнимое ощущение, но сейчас нам гораздо важнее здоровье людей. И здоровье людей однозначно превыше спорта. (Игорь Еронко)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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