Еременко после окончания карьеры может стать тренером вратарей «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал, что клуб готов взять в тренерский штаб вратаря Александра Еременко.

«Даже если Саша когда-то примет решение оставить карьеру хоккеиста, мы его всегда ждем. Ему об этом уже было сделано предложение. Мы сказали Саше, что как только он отыграет свой финальный матч, то ставка тренера вратарей в основной команде его всегда ждет», — приводит слова Кровопускова ТАСС.

40-летний Еременко является воспитанником «Динамо». Также хоккеист выступал за «Ак Барс» и «Салават Юлаев». В текущем сезоне вратарь провел 24 матча в КХЛ, сделав три шатаута.