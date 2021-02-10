Кошечкин, Ержабек и Костин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Определились лучшие хоккеисты 21-й игровой недели КХЛ.

Лучшим вратарем признан голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин при 97,5 процента отраженных бросков. Лучшим защитником стал Якуб Ержабек из «Витязя» с коэффициентом полезности «+4» и 4 (1+3) очками, лучшим форвардом и новичком — Клим Костин из «Авангарда», набравший 8 (3+5) очков.