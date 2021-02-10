Александр Лазушин продолжит карьеру в чемпионате Словакии
18:43
Словацкий клуб «Детва» на странице в Facebook объявил о подписании контракта с вратарем Александром Лазушиным.
Ранее в этом сезоне россиянин выступал за «Куньлунь» и рижское «Динамо», проведя 5 матчей без побед в КХЛ.
Также на протяжении своей карьеры 32-летний Лазушин играл за новокузнецкий «Металлург», «Динамо» и «Локомотив». В общей сложности на счету голкипера 271 матч в регулярных чемпионатах КХЛ и 17 игр в плей-офф.
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