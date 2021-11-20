Экс-защитник КХЛ Щитов: «Некоторые родители используют ребенка как лотерейный билет для своей жизни»
Экс-защитник «Сочи», «Салавата Юлаева», «Спартака» и других команд КХЛ Никита Щитов в интервью «СЭ» прокомментировал влияние родителей на развитие юных хоккеистов.
— Откуда у родителей появляется желание водить детей на дополнительные тренировки? Почему бы не довериться тренеру из школы, который ведет команду?
— Для самого дикость, не понимаю, почему родители лезут в дела тренера. Видимо, считают, что он чего-то не понимает. С одной стороны, тренер сам становится заложником ситуации. Директор школы с него требует результат. Он вынужден кого-то отчислять, кого-то переставлять в другой состав. Из-за этого родители между собой начинают соревноваться, чей ребенок лучше. Опять же это еще и психология. Родители проецируют себя на ребенка.
Может быть, в стране слишком большая пропаганда в хоккее. У нас даже президент в хоккей играет. Все уткнулись в этот спорт. Есть столько альтернатив: футбол, баскетбол, волейбол, плавание, гимнастика. Конечно, все понимают, что в хоккее хорошо платят. Один родитель мне так и ответил: «У нас в стране деньги тяжело заработать. Где их еще заработать, если не в хоккее?» Некоторые родители используют ребенка как лотерейный билет для своей жизни. Который сможет вырваться и заработать деньги для семьи.
— Все же мамы сейчас уверены, что ее сын — новый Овечкин и должен играть в каждой смене.
— А как родители кричат с трибун! Был на одном детском турнире, даже сразу уйти захотелось. Крики, ор. Родители чуть не выпадают за заградительные стекла. Стыдно. Дети не понимают, что делать, кого слушать. Такой позор.
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