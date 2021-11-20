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Экс-защитник КХЛ Щитов: «У нас иностранца будут ласкать так, словно небожитель приехал какой-то»

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Никита Щитов. Фото Никита Успенский
Никита Щитов. Фото Никита Успенский
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Экс-защитник «Сочи», «Салавата Юлаева», «Спартака» и других команд КХЛ Никита Щитов в интервью «СЭ» прокомментировал отношение менеджеров российских клубов к иностранным хоккеистам.

— Как изменить этот подход к доверию российским игрокам? С иностранных хоккеистов менеджеры сдувают пылинки.

— Это комплексный подход. У нас же всегда требуют результат. Руководитель — от тренера, тренер — от игроков. Поэтому тренер не может рисковать с нашим хоккеистом, ведь менеджер привез легионера из-за границы. Ему дали денег, значит, он должен их оправдывать. Большая проблема. Если бы у нас каждому тренеру давали карт-бланш на три года, слушали бы его требования по модели игры, возможно, было бы иначе. Общался с ребятами из НХЛ, и все в один голос говорят, что там никто с тебя пылинки сдувать не будет. Ты должен знать язык, никто тебе не даст переводчика, как у нас. Все на равных. У нас же будут ласкать так, словно небожитель приехал какой-то.

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Самое интересное, что некоторые легионеры из Европы приезжают из лиг — аналогов нашей ВХЛ. Только фамилии иностранные. Очень много непонятных иностранцев, которые занимают места наших игроков. Таких я встречал за карьеру достаточно. Но есть и совершенно классные игроки с настоящим мужским характером. Кто будет выполнять задания, слушать тренера, выйдет играть с травмой. А некоторые иностранцы чуть получают ушиб — сразу не выходят на тренировки. Они дают себе послабления, и руководство идет у них на поводу.

Нам надо воспитывать своих игроков. У нас огромная страна, много талантов. Все равно конкурировать с НХЛ пока нереально. Вы сами знаете, как устроена их система. В каждой команде есть скаутская служба. Они ездят по всей Европе, ищут лучших игроков и забирают их себе. Поэтому их лига — лучшая. А смысл нам брать хоккеистов из Европы, если они ничем не отличаются от ребят из Высшей лиги. Надо отдавать приоритет местным игрокам.

— Вы понимаете, почему менеджеры КХЛ и НХЛ по-разному относятся к иностранцам?

— Это предубеждение менеджерского состава еще прошлого поколения. Один менеджер как-то мне сказал: «Так они же профессионалы, в отличие от вас». Мол, иностранцы с Европы профессионально относятся к себе. А наши якобы не умеют себя готовить, злоупотребляют алкоголем. Но это совершенно не так. В Европе такие же хоккеисты, как у нас. Возможно, с иностранцами проще работать. Бывают конфликтные ситуации, например, задержки зарплаты. Иностранцы промолчат, а наш игрок спросит напрямую: «Когда ситуация исправится?»

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Михаил Скрыль все материалы автора
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