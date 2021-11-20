Экс-защитник КХЛ Щитов: «Весь сезон играл с паховой грыжей. Потом прооперировали, а за операцию деньги не отдали»

Экс-защитник «Сочи», «Салавата Юлаева», «Спартака» и других команд КХЛ Никита Щитов в интервью «СЭ» рассказал о перенесенных за карьеру травмах.

— Вам приходилось скрывать травмы от докторов, тренеров?

— Нет, никогда не скрывал травмы. Они должны быть в курсе, я не мог подставить коллектив. Всегда все согласовывал. Меня спрашивали, могу ли я сыграть на уколе. Если да, делал укол и играл. Если я понимал, что могу помочь команде, доктор обезболивал, и я выходил играть. Единственное — я не смог выйти в плей-офф с сотрясением. А так играл с ушибами, с переломами пальцев, даже с паховой грыжей провел весь сезон.

— Ничего себе.

— Потом сделали операцию. Мне говорили, что я нужен команде, а я мог вылететь надолго. Болело так, что ночью было тяжело переворачиваться. Пил таблетки каждый день. Перед играми делал укол. И так весь сезон. Потом прооперировали. А за операцию деньги не отдали, потому что не остался в команде.

— Как играть с переломом пальца? Подвижность кисти снижается.

— С переломом пальца играть очень неприятно. Соперники клюшкой постоянно бьют туда. Игра-то контактная. Боль — до слез, бьют как по оголенному нерву. Один раз мне сделали рентген, но он не показал перелом пальца. А он раздулся, играть больно. Доктор отправил на массаж. Начали делать массаж, а боль не проходит. Массажист решил его немного подергать, вставить на место. Палец раз — и хрустнул. Боль такая, что спать не могу. Решил сделать МРТ. Выявила оскольчатый перелом пальца. Осколки уже врослись! Показываю доктору: «Что за издевательство? Ты мне пытался вправлять его!» А он еще со мной спорил, что МРТ переломы не показывает. Палец у меня больше года не сгибался и сейчас не до конца сгибается.