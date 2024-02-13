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Сегодня, 20:43

Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов рассказал, что брал пример с Андрея Маркова

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о том, с кого из ветеранов казанского клуба брал пример.

«С Андрея Маркова. Когда он пришел в «Ак Барс», ему было 39 лет. Я тогда уже не был разгильдяем, но когда увидел, что он встает в 7 утра, раньше всех приходит и пашет на тренировках, начал делать так же. Мы начали заниматься, вместе варились», — цитирует Гарипова Metaratings.ru.

Марков — двукратный чемпион России в составе московского «Динамо» Также он явняется победителем Кубка Гагрина в составе «Ак Барса».

Источник: https://metaratings.ru/news/garipov-ya-bral-primer-s-andreya-markova-333743/
Андрей Марков
Эмиль Гарипов
ХК Ак Барс
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 62 33 29 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Амур 62 26 36 64
9 Нефтехимик 62 26 36 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 62 20 42 51
12 Барыс 62 19 43 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 42 20 87
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 63 38 25 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 62 31 31 68
8 Динамо Мн 62 28 34 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 62 19 43 45
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13.02 12:00
Амур – Трактор
 5 : 3
13.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 2
13.02 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 7 : 2
13.02 17:00
Автомобилист – Динамо М
 1 : 2 ОТ
13.02 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 - : -
13.02 19:30
СКА – Лада
 - : -
13.02 19:30
Витязь – Динамо Мн
 - : -
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Ак Барс – Нефтехимик
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