Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов рассказал, что брал пример с Андрея Маркова

Бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о том, с кого из ветеранов казанского клуба брал пример.

«С Андрея Маркова. Когда он пришел в «Ак Барс», ему было 39 лет. Я тогда уже не был разгильдяем, но когда увидел, что он встает в 7 утра, раньше всех приходит и пашет на тренировках, начал делать так же. Мы начали заниматься, вместе варились», — цитирует Гарипова Metaratings.ru.

Марков — двукратный чемпион России в составе московского «Динамо» Также он явняется победителем Кубка Гагрина в составе «Ак Барса».