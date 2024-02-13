«Салават Юлаев» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» дома обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После 62 матчей «Авангард» занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Салават Юлаев» — третий (85 очков в 62 играх). Уфимцы гарантировали себе место в топ-4 «Востока».