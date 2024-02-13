«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ
«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» (3:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ и вышел в плей-офф.
У казанцев шайбы забросили Семен Кошелев, Александр Радулов и Илья Сафонов.
«Ак Барс» набрал 76 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции после 62 матчей. «Нефтехимик» — девятый (64 очка в 63 играх).
Ранее гарантировали себе участие в плей-офф сезона-2023/24 СКА, ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Северсталь», «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Кошелев — 10 (Семенов), 8:15 — 1:0. Радулов — 15 (Марченко, Галимов), 22:55 — 2:0. Сафонов — 12 (бол., Шипачев, Миллер), 27:41 — 3:0.
Вратари: Билялов — Загидулин (58:24).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (11+7+7) — 35 (13+12+10).
Судьи: Оленин, Спирин.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|62
|41
|21
|86
|3
|Сал. Юлаев
|62
|40
|22
|85
|4
|Ак Барс
|62
|37
|25
|76
|5
|Автомобилист
|63
|33
|30
|74
|6
|Трактор
|62
|33
|29
|72
|7
|Лада
|63
|29
|34
|72
|8
|Амур
|62
|26
|36
|64
|9
|Нефтехимик
|63
|26
|37
|64
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|62
|20
|42
|51
|12
|Барыс
|62
|19
|43
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|43
|20
|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|63
|38
|25
|84
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|13.02
|12:00
|
Амур – Трактор
|5 : 3
|13.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 2
|13.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|7 : 2
|13.02
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|13.02
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|2 : 3
|13.02
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|3 : 0
|13.02
|19:30
|
СКА – Лада
|2 : 1
|13.02
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|2 : 4