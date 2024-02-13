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Сегодня, 21:36

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» (3:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ и вышел в плей-офф.

У казанцев шайбы забросили Семен Кошелев, Александр Радулов и Илья Сафонов.

«Ак Барс» набрал 76 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции после 62 матчей. «Нефтехимик» — девятый (64 очка в 63 играх).

Ранее гарантировали себе участие в плей-офф сезона-2023/24 СКА, ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Северсталь», «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Кошелев — 10 (Семенов), 8:15 — 1:0. Радулов — 15 (Марченко, Галимов), 22:55 — 2:0. Сафонов — 12 (бол., Шипачев, Миллер), 27:41 — 3:0.

Вратари: Билялов — Загидулин (58:24).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (11+7+7) — 35 (13+12+10).

Судьи: Оленин, Спирин.

13 февраля. Казань. Татнефть-Арена.
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 62 33 29 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 62 26 36 64
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 62 20 42 51
12 Барыс 62 19 43 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 63 38 25 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Куньлунь РС 62 21 41 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 63 19 44 45
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Амур – Трактор
 5 : 3
13.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 2
13.02 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 7 : 2
13.02 17:00
Автомобилист – Динамо М
 1 : 2 ОТ
13.02 19:00
Витязь – Динамо Мн
 2 : 3
13.02 19:00
Ак Барс – Нефтехимик
 3 : 0
13.02 19:30
СКА – Лада
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