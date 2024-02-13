«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» (3:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ и вышел в плей-офф.

У казанцев шайбы забросили Семен Кошелев, Александр Радулов и Илья Сафонов.

«Ак Барс» набрал 76 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции после 62 матчей. «Нефтехимик» — девятый (64 очка в 63 играх).

Ранее гарантировали себе участие в плей-офф сезона-2023/24 СКА, ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Северсталь», «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Кошелев — 10 (Семенов), 8:15 — 1:0. Радулов — 15 (Марченко, Галимов), 22:55 — 2:0. Сафонов — 12 (бол., Шипачев, Миллер), 27:41 — 3:0.

Вратари: Билялов — Загидулин (58:24).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (11+7+7) — 35 (13+12+10).

Судьи: Оленин, Спирин.