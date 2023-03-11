Тамбиев: «Серия с «Салаватом Юлаевым» была упорной и огненной»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хочу начать свой комментарий с благодарности Владивостоку, — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева. — Нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона поддерживали команду. Мне нравится Владивосток, я ценю и уважаю наших болельщиков! Сама серия была упорной и огненной. Буду аккуратен со словами, но хочу сказать, что я очень горд этими ребятами! Честно, не ожидал, что они столько могут из себя доставать и прыгнуть выше головы. Ставить на весы мастерство уфимцев и наше... Конечно, фаворитом серии был «Салават Юлаев», но умение слышать и слушать тренера, выполнять то, что от них требуют на протяжении шести матчей, за исключением одной встречи в Уфе. Честно сказать, я даже не ожидал, что ребята могут так выполнять, так терпеть, придерживаться плана на игру и стараться не удаляться. Это то, о чем мы их просили».

«Адмирал» выиграл серию со счетом 4-2. Клуб из Владивостока впервые в истории вышел в полуфинал Восточной конференции.